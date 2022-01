Startelf-Comeback von Matthias Ginter: Gladbach-Trainer Adi Hütter gibt sich schmallippig

Schmallippig und kurz angebunden hat sich Adi Hütter vor dem Achtelfinale des DFB-Pokals bei Hannover 96 zum Startelf-Comeback von Matthias Ginter geäußert. Es sei "ganz normal", dass der Nationalspieler beginnen dürfe. Am vergangenen Wochenende habe er sich für Marvin Friedrich entschieden, nun sei eben wieder Ginter dran, gab der Trainer von Borussia Mönchengladbach am Sky-Mikrofon zu verstehen und vermied auch auf Nachfrage konkrete Erklärungen. Ein Geburtstaggeschenk für Ginter, der am Mittwoch 28 Jahre alt wird, sei der Einsatz jedoch nicht.

Anzeige