Ginter über Transfergerüchte, seinen Gladbach-Abschied und das Verhältnis zu Eberl: "Bin nicht nachtragend"

Fünf Jahre lang wird Matthias Ginter am Saisonende für Borussia Mönchengladbach auf dem Platz gestanden haben. Vor dem Rheinderby gegen den 1. FC Köln am Samstag (18.30 Uhr, Sky) blickt der 28 Jahre alte Abwehrspieler auf seine Zeit bei den "Fohlen" zurück, die er als "sehr, sehr positiv" bewertet. Im kommenden Sommer wird Ginter den Klub verlassen. "Es war der absolut richtige Schritt, damals nach drei ganz guten Jahren in Dortmund hierherzukommen", sagte der Innenverteidiger im Sport1-Interview. Und weiter: "Gemeinsam haben wir in dieser Zeit wirklich viel erlebt, viel erreicht, tolle Abende auch auf europäischer Bühne gehabt."

