Ginter über mögliche Vertrags-Verlängerung bei Gladbach: "Wissen um die gegenseitige Wertschätzung"

Er ist die Allzweckwaffe für Bundestrainer Joachim Löw in der Nationalmannschaft: Matthias Ginter kann in der Defensive fast jede Position einnehmen. "Ich bin nicht festgefahren, kann auf mehreren Positionen spielen und sehe mich als Teamplayer", so Ginter. Vor allem aber in der Innenverteidigung wird es nach der Rückholaktion von Mats Hummels eng für Ginter. Dazu hatte Löw zuletzt Champions-League-Sieger Antonio Rüdiger gelobt. "Natürlich will jeder spielen und sein eigenes Ego befriedigen. Aber es geht um die Mannschaft und dann muss man das hinten anstellen", so Ginter.

