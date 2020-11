LeBron, Nowitzki und Lahm als Vorbild: Gladbach-Profi Ginter will im DFB-Team Führungsrolle einnehmen

Nationalspieler Matthias Ginter will im DFB-Team zu einer Führungskraft aufsteigen und orientiert sich dabei an sportlichen Größen wie Dirk Nowitzki oder LeBron James. Sein Ziel sei es "ganz klar, auf dem positiven Feedback der vergangenen Wochen und Monate aufzubauen und in der Nationalmannschaft eine ähnliche Rolle zu haben wie im Verein“, sagte der 26 Jahre alte Abwehrspieler dem Kicker. Für das Testspiel gegen Tschechien am Mittwoch steht Ginter nicht im Kader, soll danach in der Nations League gegen die Ukraine und Spanien aber dabei sein.

"Ich schaue auch heute noch immer wieder auf andere Sportler und die Art und Weise, wie sie eine Mannschaft führen, um daraus zu lernen“, sagte der Profi von Borussia Mönchengladbach und nannte als Vorbilder neben Ex-Basketballer Nowitzki auch NBA-Superstar James oder Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm. "Er war als Spieler vielleicht kein Lautsprecher, aber er war sehr stark in Einzelgesprächen. Auch Joshua Kimmich geht in diese Richtung, obwohl er noch relativ jung ist“, sagte Ginter.