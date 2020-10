Matthias Hüsam: Der Abwehr-Methusalem vom FC Eldagsen

Es gibt so welche Amateurfußballer, die niemals aufhören können. Matthias Hüsam ist so einer. Der 47-jährige hält bei der zweiten Auswahl des FC Eldagsen immer noch gut mit und hat in der Abwehr das Sagen. Bei dem Altersunterschied kein Wunder: Seine Nebenmänner sind über 25 Jahre jünger. Wir schauen in einer exklusiven Galerie auf seine Karriere zurück.