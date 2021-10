Michael Rummenigge: Warum sich Matthias Sammer Auftritte als BVB-Experte sparen sollte

Ich saß am Dienstagabend fassungslos vor dem Fernseher. Da war zum einen die Leistung von Borussia Dortmund - ein absoluter Wahnsinn, wie sich der BVB von Ajax Amsterdam hat vorführen lassen. Da waren zum anderen die Analysen von Matthias Sammer - absolut fragwürdig, wie der Berater des Borussen-Managements die Gründe für die desaströse Vorstellung der Dortmunder erklärte. Müde Beine? Folge des Verletzungspechs in dieser Saison? Also bitte! Der BVB ist nicht mit dem letzten Aufgebot und als Favorit in dieses Spiel gegangen. Dann hat man einen fast 90-minütigen Blackout, der so manche Unzulänglichkeit offenbarte, hingelegt.

Anzeige