Matthias Sammer erklärt nach Bayern-Gala: Deshalb gehört der FCB für mich zu den Favoriten

Mit einem 3:0-Sieg beim FC Barcelona hat der FC Bayern München ein Statement zum Auftakt der Champions League gesetzt. 13 Monate nach seinem Doppelpack beim furiosen 8:2-Spektakel beim Finalturnier in Lissabon leitete Müller am Dienstag einen Tag nach seinem 32. Geburtstag den abgeklärten Erfolg im Camp Nou ein. "Wenn du hier 3:0 gewinnst zum Auftakt, ist das ein ganz wichtiges Signal“, sagte Müller bei Amazon Prime. Robert Lewandowski (56., 85.) erzielte die weiteren Bayern-Treffer bei der Gala in Katalonien, die auch Matthias Sammer faszinierte: "Gegen Bayern in dieser Verfassung verlieren die meisten", analysierte der Fußball-Europameister von 1996 als TV-Experte bei Amazon.

