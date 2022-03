Offiziell: Matthias Sammer verlängert Berater-Tätigkeit beim BVB - "Haben mit dem BVB eine Menge vor"

Borussia Dortmund hat den Vertrag mit seinem externen Berater Matthias Sammer vorzeitig verlängert. Wie der BVB am Montag mitteilte, bleibt der ehemalige Nationalspieler dem Verein in seiner aktuellen Funktion bis zum 30. Juni 2025 erhalten. "Ich bin immer wieder sehr froh darüber, in vielen Themenfeldern, die übrigens längst nicht nur den Profibereich umfassen, auf die Expertise von Matthias Sammer zurückgreifen zu können", erklärte Klubchef Hans-Joachim Watzke.

Sammer fügte hinzu: "Ich freue mich, dass wir den gemeinsamen Weg in Dortmund auch in Zukunft weitergehen. Michael Zorc wird den Klub im Sommer nach vielen Jahren verlassen, und ich möchte als externer Berater meinen Teil dazu beitragen, um die Geschäftsführung und Michaels Nachfolger Sebastian Kehl nach Kräften zu unterstützen." Der 54-Jährige weiter: "Die Situation inmitten einer weltweiten Pandemie ist herausfordernd. Wir sind mit unserer Aufgabe noch nicht am Ende, haben mit dem BVB eine Menge vor. Nun gehen wir es an."