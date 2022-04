Matthias Sammer über Kontakt zu Liverpool-Trainer Jürgen Klopp: "Wir haben im Prinzip kein Verhältnis"

Es war eine Szene, die in die Geschichtsbücher der Bundesliga einging. Beim Duell Borussia Dortmund gegen Bayern München am 4. Mai 2013 gerieten der damalige BVB-Trainer Jürgen Klopp und Matthias Sammer in seiner Funktion als FCB-Sportdirektor an der Seitenlinie heftig aneinander, bauten sich voreinander auf, brüllten sich an.

