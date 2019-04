Matthias Sammer kritisiert Schalke-Profis: "An Scheinheiligkeit nicht zu überbieten"

Der Balanceakt des FC Schalke 04 am Abgrund setzte sich mit einem äußerst glücklichen Unentschieden beim 1. FC Nürnberg am Freitag fort. Eine Fehlentscheidung des Unparteiischen Dr. Robert Kampka und ein spätes Tor von Matija Nastasic retteten den Königsblauen am Ende einen Punkt und bewahrten den Bundesligisten vor der vierten Niederlage in den letzten fünf Spielen. Die mitgereisten Fans waren jedoch alles andere als zufrieden und machten ihrem Frust mit einem Pfeifkonzert nach Ende der Partie Luft.