Matthijs de Ligt reist nicht mit ins Trainingslager - Ajax Amsterdam erwartet Transfer

Der Transfer von Matthijs de Ligt zu Juventus Turin steht offenbar unmittelbar bevor. Nachdem die holländische Zeitung De Telegraaf am Freitag den Wechsel des Innenverteidigers angekündigt hatte, lieferte Ajax Amsterdam am Samstag ein weiteres Indiz für den Millionen-Deal. Auf der vereinseigenen Website gab der holländische Top-Klub den Kader für das Trainingslager in Österreich bekannt - ohne de Ligt.