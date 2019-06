Transfer-Wirbel um Matthijs de Ligt: Jetzt spricht das Ajax-Juwel

Der 19 Jahre junge Verteidiger hat in der vergangenen Saison mit teils überragenden Leistungen bei Ajax Amsterdam überzeugt und bestätigte unlängst, dass ihm mehrere Anfragen vorliegen. Vor allem der FC Barcelona soll großes Interesse an ihm haben, aber auch dem FC Bayern München, Manchester United und Paris Saint-Germain werden die Aufnahme von Gesprächen mit seinem Berater nachgesagt. Aber auch einen Verbleib bei Ajax hat de Ligt nie ausgeschlossen.

Frenkie de Jong will Matthijs de Ligt zum FC Barcelona lotsen

Sein langjähriger Teamkollege Frenkie de Jong will dafür sorgen, dass der Youngster sich dem FC Barcelona anschließt. De Jong, ebenfalls holländischer Nationalspieler und aus der Ajax-Talentschmiede, wechselt in diesem Sommer zum spanischen Meister. „Natürlich würde es mir gefallen, wenn er zu Barça geht. Aber es ist seine Entscheidung“, sagte der 22-Jährige am Rande des Halbfinalsieges in der Nations League gegen England. „Ich hoffe, dass er zu Barcelona geht.“