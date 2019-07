Perfekt! Ajax-Juwel Matthijs De Ligt wechselt für Rekordablöse zu Juventus Turin

Bereits am Dienstagabend hatte Juventus mehrere Videos verbreitet, die De Ligt bei seiner Ankunft in Turin zeigten. "Hallo Bianconeri, hier ist Matthijs. Ich bin wirklich glücklich, hier zu sein", wandte sich De Ligt an die Juve-Fans. Am Mittwochmorgen war De Ligt dann mitsamt Berater Mino Raiola, der den Deal eingefädelt hatte, zum Medizincheck am Trainingszentrum der Alten Dame angekommen.