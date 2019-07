Rekord-Verteidiger De Ligt will von Ronaldo & Co. lernen: "Ich kann mich noch verbessern"

Nach seinem Rekord-Transfer zu Juventus Turin hat Matthijs de Ligt große Pläne: Hollands Abwehr-Juwel will in Italien an der Seite von Legenden wie Giorgio Chiellini und Leonardo Bonucci zum Weltklasse-Spieler reifen und auch von Weltfußballer Cristiano Ronaldo lernen. Der 19-Jährige ist nach seinem 85-Millionen-Euro-Wechsel von Ajax Amsterdam in den Piemont nun der teuerste Verteidiger der Fußball-Geschichte.

De Ligt, der bei Ajax Amsterdam Kapitän war, genießt nach eigenen Aussagen die Chance, mit älteren Teamkollegen zusammenzuspielen. "Bei Ajax hatten wir eine jüngere Umgebung, hier kann ich hoffentlich von großen Champions wie Chiellini, Buffon, Ronaldo und vielen anderen lernen", betonte De Ligt, der schon als Kind im Juve-Trikot unterwegs war. "Ich war sechs oder sieben und zu der Zeit war Fabio Cannavaro ein Verteidiger, der mich beeindruckt hat. Ich hatte bei Juventus immer ein gutes Gefühl und war schon immer ein Fan."

De Ligt: Das sind die fußballerischen Unterschiede zwischen Holland und Italien

Mit Juve will er alle vier Wettbewerbe gewinnen, an denen die "Alte Dame" teilnimmt - auch die Champions League. Das dürfte mit dem nun beeindruckend aufgerüsteten Kader um Ronaldo, Buffon, Aaron Ramsey, Adrien Rabiot und den arrivierten Stars wie Sami Khedira und Emre Can realistisch sein.

De Ligt will sich in diesem Ensemble behaupten. "Ich bin 19, ich kann mich noch verbessern und ich möchte das auch tun. Es ist wichtig, an jedem Tag hart zu arbeiten und zu lernen und ich hoffe, dass ich ein besserer Spieler werden kann." Druck sei dabei "normal", sagte der Youngster, der in Turin seine Nummer 4 bekommt.

De Ligt will sich zunächst an die "neue Sportkultur" gewöhnen. Er sei nach Italien gekommen, weil es "eines der traditionellsten Länder für Verteidiger" sei. De Ligt hatte auch Angebote vom FC Bayern, Manchester United, FC Barcelona und Paris Saint-Germain vorliegen, entschied sich aber bewusst für Juve, auch wenn sich der italienische Fußball vom holländischen unterscheide. De Ligt: "In Holland wird das Spiel sehr stark aus der Abwehr aufgebaut, es wird hoch verteidigt. Italien setzt eher auf Verteidigung im Raum und gemeinsames Abwehrverhalten. Ich denke, Juve kann mir helfen und ich kann Juve helfen."

