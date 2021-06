Startelf-Einsatz nach Verletzung: Was sich Holland von Abwehr-Talent Matthijs de Ligt verspricht

Der niederländische Star-Verteidiger Matthijs de Ligt ist zurück. Im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Österreich am Donnerstag (21 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) erhält der 21-jährige Profi von Juventus Turin direkt eine Startelf-Garantie. "Matthijs wird spielen" , stellte Trainer Frank de Boer klar. Und damit steht der zweite von insgesamt drei Weltklasse-Verteidigern des Oranje-Teams nach Leistenbeschwerden wieder mit auf dem Platz. Der Abwehrspieler beginnt anstelle von Jurrien Timber. Ansonsten setzt Bondscoach Frank de Boer bei der Partie in Amsterdam auf die gleiche Anfangsformation wie beim 3:2-Auftaktsieg gegen die Ukraine.

De Ligt sogar teurer als van Dijk

Im Sommer 2019 wechselte der Verteidiger für 85,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Juventus Turin. Damit ist der Defensivmann aus der Ajax-Jugend hinter Harry Maguire (87 Millionen zu Manchester United) der zweitteuerste Verteidiger der Transfer-Historie. De Ligt kostete sogar noch mehr als Landsmann Virgil van Dijk im Jahr 2018 (84,65 Millionen Euro zum FC Liverpool). Doch Van Dijk ist aktuell kein Thema bei Oranje. "Natürlich bin ich aber traurig, mein Land nicht bei der EM vertreten zu können", erklärte der 29-Jährige im Mai. Im Oktober hatte sich der Liverpool-Profi einen Kreuzbandriss zugezogen. Die EM wäre wohl möglich gewesen, doch van Dijk legt seinen Fokus auf die Vorbereitung für die neue Saison. Die Hoffnungen ruhen in der Defensive auf de Ligt.

Der erst 21-Jährige absolvierte bereits 27 Länderspiele, gab sein Debüt im Dezember 2017 im Alter von erst 18 Jahren. Bei Juve war er in der abgelaufenen Saison gesetzt - an der Seite von den Abwehr-Legenden Giorgio Chiellini oder Leonardo Bonucci. De Ligt konnte in Turin schon viel dazulernen. Jetzt ist er mit Oranje gefordert. Erst am Donnerstag gegen Österreich, dann am Montag im abschließenden Gruppenspiel gegen Nordmazedonien. Und danach soll die EM für die Niederlande noch längst nicht vorbei sein.