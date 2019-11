Wird Mauricio Pochettino Coach beim FC Bayern? Joshua Kimmich: "Er ist ohne Frage ein Top-Trainer"

Die Trainerfrage beim FC Bayern ist nur bis zum Ende des Jahres geklärt - Hansi Flick übernimmt bis dahin. Danach könnte ein neuer Coach beim deutschen Rekordmeister anheuern. Nach seiner Entlassung bei den Tottenham Hotspurs ist mit Maurizio Pochettino ein weiterer Star-Coach derzeit ohne Job. Im Anschluss an die 6:1-Gala des DFB-Teams gegen Nordirland hat sich Bayern-Profi Joshua Kimmich zu einer möglichen Verpflichtung von Pochettino geäußert.

Roque Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORT BUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

50 ehemalige Bayern-Spieler und was aus ihnen wurde

"Ich weiß nicht, ob er ein Kandidat für uns ist. Er hat mit Tottenham über Jahre Druck gemacht. Sie hatten eine Riesenkonstanz in den letzten Jahren, waren immer vorn mit dabei, sind dazu in der letzten Saison ins Champions-League-Finale eingezogen. Er ist ohne Frage ein Top-Trainer", sagte der 24-Jährige gegenüber dem SPORTBUZZER. Kimmich könnte sich also mit einer Verpflichtung des ehemaligen Premier-League-Coaches anfreunden. Auch Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic gilt als Fan des 47-Jährigen.

Kurios: Die Bayern selbst tragen eine "Mitschuld" an der Entlassung von Pochettino. Nach dem 7:2-Sieg des deutschen Rekordmeisters gegen Tottenham in der Champions League wackelte der Trainerstuhl des Argentiniers bereits - nach zuletzt schwachen Leistungen in der Liga (nur Rang 14) zog der Klub nun Konsequenzen.