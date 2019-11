Aus für Mauricio Pochettino bei Tottenham: So reagiert das Netz - "Nicht der Typ, den FC Bayern benötigt"

Bei der FIFA-Wahl zum Trainer des Jahres landete Pochettino auf dem dritten Platz hinter Klopp und Pep Guardiola von Manchester City. So fand Klopp in seiner Dankesrede tröstende Worte für den 47-Jährigen, der mit den Spurs im vergangenen Endspiel der Champions League mit 0:2 gegen die Reds unterlegen war . Wenn Tottenham im Königsklassen-Finale siegreich gewesen wäre, hätte Pochettino wohl oben gestanden, meinte der deutsche Trainer.

Giovanni Trapattoni (1996-1998): In seinen zwei Jahren bei den Bayern schrieb der Italiener mit den legendären Sätzen "Was erlauben Strunz?" und "Ich habe fertig" im März 1998 Geschichte. In seiner ersten Saison konnte Bayern die deutsche Meisterschaft für sich entscheiden, kurz vor Ende von Trapattonis Amtszeit beim FCB gewannen sie auch den DFB-Pokal. Ab Sommer 1998 trainierte er dann den AC Florenz, wurde später unter anderem noch italienischer Nationaltrainer. ©

Pochettino hatte bei Tottenham Vertrag bis 2023

Der Argentinier hatte erst 2018 bei den Spurs einen Vertrag bis 2023 unterschrieben . Damals wollte sich Klub-Boss Daniel Levy auch gegen die ständigen Abwerbeversuche anderer Vereine absichern. Nun kam es andersherum. Der Vorstand müsse schwere Entscheidungen treffen, sagte Levy. Diese sei angesichts „der denkwürdigen Momente mit Mauricio“ umso schwerer gewesen. „Bedauerlicherweise waren die Ergebnisse am Ende der letzten und zu Beginn dieser Saison äußerst enttäuschend“ , begründete er die Entlassung, die „der Vorstand nicht leichtfertig oder in Eile“ getroffen habe.

Pochettino war in der Vergangenheit immer wieder mit namhaften Klubs in Verbindung gebracht worden, darunter auch der spanische Rekordmeister Real Madrid oder Manchester United. Auch beim FC Bayern, gegen den die Spurs in der Champions-League-Gruppenphase mit 2:7 untergingen, war der Name nach der Trennung von Niko Kovac in den Medien gefallen. Mindestens bis Weihnachten wird Hansi Flick die Bayern als Interimscoach betreuen. Die Münchner AZ hatte zuletzt berichtet, dass Sportdirektor Hasan Salihamidzic ein Fan von Pochettino sein soll.