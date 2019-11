Trainer-Gerüchte um Mauricio Pochettino beim FC Bayern: Schalke-Coach schwärmt, Flick gelassen

50 ehemalige Bayern-Spieler und was aus ihnen wurde Roque Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Anzeige

Schalke-Trainer David Wagner adelt Pochettino: "Herausragendes in Tottenham erreicht"

Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur hatte sich nach einem schlechten Saisonstart in der Premier League vom langjährigen Erfolgstrainer getrennt und als Nachfolger José Mourinho verpflichtet. Zu der Misere in der Liga kam für Pochettino zudem auch eine 2:7-Heimpleite in der europäischen Königsklasse gegen den FC Bayern.

Ein Bayern-Engagement von Pochettino würde Wagner begrüßen: "Wenn das klappt, dann hätten wir nach Klopp und Guardiola wieder einen richtig guten Trainer in der Bundesliga", sagte der S04-Trainer. Auf die Frage, ob der 47 Jahre alte Argentinier in die deutsche Eliteklasse passen würde, antwortete der Schalke-Coach: "Zu 100 Prozent".

Wagner hatte als Trainer von Huddersfield Town (2015 bis 2019) in der Premier League Kontakt mit Pochettino. "In England ist es üblich, dass man sich nach dem Spiel gegenseitig ins Büro einlädt und nochmal zehn, 15 Minuten über das Spiel spricht. Er ist ein angenehmer Mensch, der Herausragendes in Tottenham erreicht hat", adelte Wagner Pochettino.

José Mourinhos emotionale Worte in Richtung Pochettino

FC Bayern: Gerüchte um Pochettino lassen Flick kalt

Den aktuellen Bayern-Trainer Hansi Flick lassen die Diskussionen um Pochettino allerdings kalt. Der unlängst mit einer Job-Garantie bis Weihnachten ausgestattete Nachfolger des Anfang November entlassenen Niko Kovac wollte die Gerüchte am Freitag nicht kommentieren: "Es ist nicht meine Aufgabe, Trainer-Kollegen zu analysieren", so Flick. "Es interessiert mich nicht, welche Namen kursieren." Mit der Sicherheit, bis mindestens zum Ende der Hinrunde Trainer zu sein, könne er gut leben: "Mit der Lösung bin ich absolut zufrieden“. Entscheidend sei, dass der FCB mit dieser Lösung Zeit in der Trainerfrage gewonnen habe. Die Vereinsverantwortlichen hätten "jetzt alle Optionen", um zu schauen, "was sie für die Zukunft wollen".

Auf die Frage zu einer möglichen Rückkehr ins zweite Glied als Assistent eines neuen Chefcoaches antwortete Flick ausweichend: "Fußball ist nicht planbar. Ich möchte das alles abwarten." Laut Sport Bild soll der ehemalige Co-Trainer von Bundestrainer Joachim Löw jedoch kein Problem haben, für einen Weltklasse-Trainer wieder ins zweite Glied zu rücken.

Diese Verträge einiger echten Top-Stars im internationalen Fußball laufen 2020 aus. Von diesen Top-Stars laufen die Verträge noch 2020 aus. ©