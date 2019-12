Mauricio Pochettino stellt Trainer-Rückkehr in Aussicht und bangt um seinen Bentley

Der ehemalige Tottenham-Coach Mauricio Pochettino hat eine Rückkehr in den Klub-Fußball in Aussicht gestellt. Zudem rätsele er, ob er einen Luxuswagen, den ihm Spurs-Boss Daniel Levy im Jahr 2016 überlassen hatte, zurückgeben muss. "Ich werde in ein paar Monaten wissen, ob es ein Geschenk war." Aktuell steht er noch in der Garage des aktuell vereinslosen Trainers.