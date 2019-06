Bericht: Chelsea-Trainer Maurizio Sarri kurz vor Wechsel zu Juventus Turin - Allegri nimmt Auszeit

Sarri würde bei dem Spitzenklub um Superstar Cristiano Ronaldo auf Massimiliano Allegri folgen. Dieser hatte den Verein seit 2014 trainiert und kündigte an, nach seinem Abschied von Juventus erst einmal zu pausieren. Er werde eine einjährige Auszeit nehmen „auch weil ich das Privatleben wieder ein bisschen in die Hand nehmen muss“, sagte der Erfolgscoach laut Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag bei einer Veranstaltung in Mailand. „Ich brauche dieses Jahr, um (meine Akkus) für das kommende aufzuladen.“