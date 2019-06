Neuer Juventus-Trainer Sarri: Seitenhieb gegen Eden Hazard bei Vorstellung in Turin

Für den neuen Juventus-Coach Maurizio Sarri ist Turin „die Krönung einer sehr langen Karriere“. Das sagte der 60-Jährige am Donnerstag bei seiner Vorstellung in Turin. In den drei Jahren als Trainer des SSC Neapels sei er stets aufgewacht mit dem Gedanken, wie Juventus zu schlagen sei. Er habe 110 Prozent gegeben, aber es sei nicht gelungen. Jetzt gehe es darum, „alles für diesen Verein“ zu geben.