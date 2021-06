Offiziell: Sarri folgt auf Inzaghi – Ex-Juventus-Coach übernimmt Trainer-Posten bei Lazio Rom

Mit einer etwas ungewöhnlichen Twitter-Nachricht hatte Lazio seinen neuen Chef-Trainer bereits zuvor angekündigt. Ein Tweet - bestehend aus einem Zigaretten-Emoji - war das Zeichen für die Verpflichtung von Maurizio Sarri, wie mehrere italienische Sportblätter am Mittwoch berichteten. Mit der offiziellen Mitteilung zogen die Italiener am Abend nach. "Lazio hat einen Trainer gewählt, dessen Ansehen die führende Position, die der Klub, seine Fans und die Mannschaft in Italien und Europa haben, zu festigen und auszubauen", wird Klub-Präsident Claudio Lotito auf der Vereinsseite zitiert.

Erfolgreiche Zeit in Neapel

Trotz des Titelgewinns mit Juventus Turin in der Saison 2019/2020 und dem Europa-League Gewinn mit dem FC Chelsea 2019, zählt Sarris Amtszeit in Neapel (2015-2018) zu seiner erfolgreichsten Station. Ein Titel war ihm damals nicht vergönnt, allerdings feierte er zwei Vizemeisterschaften, einen dritten Platz und führte die "Gli Azzurri" drei Jahre in Folge in die Königsklasse.