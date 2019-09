Stürmer-Star für Thomas Tuchel: Paris Saint-Germain verpflichtet Mauro Icardi von Inter Mailand

Mauro Icardi wechselt von Inter Mailand zum französischen Fußballmeister Paris Saint-Germain. Der Stürmer wird nach Inter-Angaben zunächst ausgeliehen. Der Verein von Trainer Thomas Tuchel besitzt eine Kaufoption. Nach Informationen von Sky-Journalist Gianluca Di Marzio haben sich die beiden Klubs auf eine Gesamtsumme aus Leihgebühr und Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro geeinigt.

Coutinho, Hummels und Co.: Die Sommer-Zugänge der Bundesliga-Saison 2019/20 im Überblick

US Open: Zverev verpasst Viertelfinale und kassiert Punktabzug - Auch Görges scheidet aus

Icardi schwärmt: "PSG ist ein internationales Kraftpaket"

"Ich werde alles geben, um meiner neuen Mannschaft zu helfen, in allen Wettbewerben so weit wie möglich zu kommen. Paris Saint-Germain ist zu einem internationalen Fußball-Kraftpaket geworden, das einige der besten Spieler der letzten Jahre anzieht. Die Dynamik in Paris ist stark, die Ambitionen sind hoch. Ich bin mir sicher, dass wir hier alles haben, um noch weiter zu gehen", wird der 26-Jährige auf der PSG-Homepage zitiert.