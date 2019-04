Max Betsch und Sandra Boitz holen sich den Titel beim 234. Leipziger Stundenlauf

Leipzig. Man kann beim Leipziger Stundenlauf schon von einer lieb gewonnenen Tradition im Laufkalender der Messestadt sprechen. Bereits 234 Auflagen dieser beliebten Serie absolvierten die Leipziger Laufenthusiasten im Laufe der Jahre und Jahrzehnte und die Faszination ist ungebrochen. Auch am heutigen Donnerstagabend (18 Uhr, Laufbahn der Sportfakultät der Universität Leipzig am Lutz Long Weg) fanden sich wieder zahlreiche Teilnehmer an der so genannten „Blauen Bahn“ ein, um ihren Besten zu ermitteln und/oder einfach Spaß am Laufen am Laufen zu haben.