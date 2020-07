Max Betzien und Dirk Westphal gewinnen „Beach Liga“ - Kritik aus Leipzig am Turnier

Düsseldorf. In Harmonie war die Beach Liga am 13. Juni gestartet, am Sonntag, zum Finale, endete sie leicht dissonant. Was nicht ganz verwunderlich sein dürfte, schließlich ist der Liga-Modus im Beachvolleyball auf so hohem Niveau in einem so komprimierten Zeitraum ein Novum, bei dem Kinderkrankheiten einfach zutage treten müssen.

Einen Monat lang haben Männlein und Weiblein (jeweils acht Teams) den Sand an der Düsseldorfer WWK-Arena umgegraben und „Wilson“ übers Netz befördert – brachten es auf 28 Partien in 14 Spieltagen. In kürzester Zeit rissen die Beachvolleyballer so die komplette Tour eines Jahres ab, um sich für die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Die ist bis auf das Finale in Timmendorfer Strand flachgefallen. Auch da gibt es in der Spielerschar Redebedarf.

Die Revolution frisst ihre eigenen Kinder

Das Event, was Walkenhorst und Co. auf die Beine stellten, gilt quasi als Gegenentwurf zum Etablissement, zur unflexiblen „Volleyballbehörde“ DVV. Die sah sich wegen des Föderalismus und damit der Vielzahl von Corona-Regelungen außer Stande, bundesweit ein einheitliches Turnierformat auf die Beine zu stellen. Diese Art der Regungslosigkeit missfiel Walkenhorst. Nun wird ausgerechnet ihm fehlende Flexibilität vorgeworfen. Der Stein des Anstoßes gegen den Volley-Revoluzzer kommt aus dem Schoße der Stadt der Friedlichen Revolution. Und so hat es nun wahrhaftig den Anschein, dass die Revolution ihre eigenen Kinder frisst.

„An Tag drei in der Rückrunde war bei uns der Ofen aus, wir waren in einer Kopf-Körper-Spirale gefangen“, erklärt Jannik Kühlborn. Als Ausweg für den 27-Jährigen samt Partner Felix Glücklederer kam der Handtuchwurf nicht infrage, wohl aber ein Vorschlag an die Turnierleitung, Niklas Rudolf im Team zu integrieren, um jedem einen Tag Auszeit zu gönnen. Um den Wettbewerb nicht zu verzerren, wollten die Leipziger auch auf das Final-Four verzichten. Der Vorschlag wurde abgelehnt, die Jungs packten ihre Sachen, wollten sich auf dem Feld nicht abschlachten lassen. „Für Felix und Jannik ist das natürlich bitter. Die beiden kennen ihre Grenzen, wissen, wann sie am Limit sind. Wiederum kann ich auch die andere Seite ein bisschen nachvollziehen, nicht einfach zu switchen. Aber es wäre auch kein großer Akt gewesen, Niklas Rudolph spielen lassen“, sitzt Max Betzien zwischen den Stühlen.

„Die Spieler stehen im Mittelpunkt“

Gerade weil ausgerechnet vor dem Final-Four zwei Teams fusionierten. Milan Sievers als auch Theo Timmermann verloren ihre angestammten Partner im Ligabetrieb mit Verletzungen. Lediglich drei Teams bei den Herren überstanden das Pensum unbeschadet. Klar, dass nach dieser Nachricht die Kinnladen in der Leipziger Beachszene nach unten gingen. Definitiv diskutabel.

Aber vielmehr zeigt es, dass das Turnierformat in den Kinderschuhen steckt. „Vielleicht waren es am Ende ein paar Spiele zuviel. Einige haben sich verletzt, vielleicht sollte der Umfang gedrosselt werden“, resümiert Max Betzien (26). Oder ein dritter Spieler pro Team zugelassen, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.

Es fehlte Flexibilität