Max Eberl bestätigt: Kein Transfer zum FC Bayern – Jonas Hofmann bleibt in Gladbach

Der deutsche Nationalspieler Jonas Hofmann wird nicht zum FC Bayern München wechseln und über diesen Sommer hinaus für Borussia Mönchengladbach auflaufen. Das bestätigte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl am Sonntagmorgen bei Bild TV. "Jonas bleibt in Gladbach. Es gab nie ein konkretes Angebot, nie konkrete Gespräche", so Eberl, der am Samstag ein Telefonat mit Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic führte. Anzeige

In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder über einen Wechsel des Mittelfeldspielers zum FCB gegeben. Allerdings scheinen sich die Münchner zwei Tage vor Transferschluss auf den Leipziger Marcel Sabitzer zu fokussieren, der in den vergangenen Jahren bei RB unter dem neuen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann tätig war. Salihamidzic hatte am Samstag entsprechende Verhandlungen bestätigt.

Eberl bekräftigt: "Der Kader steht" Der 29 Jahre alte Hofmann spielt bereits seit Januar 2016 für die Gladbacher und absolvierte bisher 156 Spiele für den Klub vom Niederrhein, in denen er 22 Tore schoss. Sein Vertrag bei Borussia läuft noch bis 2023. "Ich bin froh, dass er für uns auf dem Platz steht", sagte Eberl über den variabel einsetzbaren Mittelfeldspieler, der seit Oktober 2020 auch Nationalspieler ist und vom neuen Bundestrainer Hansi Flick auch für den anstehenden Länderspiel-Dreierpack gegen Liechtenstein, Armenien und Island nominiert wurde.