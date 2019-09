Max Eberl schlägt nach Gladbach-Blamage gegen Wolfsberg Alarm: "Das war ein Riesenrückschlag"

Borussia Mönchengladbach hat direkt am ersten Spieltag der Europa League Vereinsgeschichte geschrieben - und zwar im negativen Sinn. Der deutsche Bundesligist unterlag dem österreichischen Bundesligisten am Donnerstagabend überdeutlich mit 0:4 und hat damit seine höchste Europapokal-Niederlage kassiert.

Bereits nach der ersten Halbzeit lagen die "Fohlen" beinahe uneinholbar mit 0:3 zurück. Die Heim-Fans verabschiedeten die Spieler mit einem gellenden Pfeifkonzert in die Kabine. Und auch im zweiten Durchgang nahm das Debakel seinen Lauf. Nach dem Spiel stellte sich der Sportdirektor der Borussia gegenüber RTL Nitro. Sein Fazit: "Das war ein gebrauchter Tag. Ich habe mich eigentlich auf das Spiel gefreut, aber wir sind ganz böse erwacht. Wir haben gedacht, wir spielen sie auseinander. Wir haben nicht nur verloren, sondern richtig verloren. Daraus sollten wir die Schlüsse ziehen."

Eberl wurde sogar noch deutlicher und forderte jeden Spieler auf, sich mal selbst zu hinterfragen. "Wir brauchen keinen Einzelnen an die Wand stellen, wir waren als Team schlecht", so der Verantwortliche von Borussia Mönchengladbach. Für die Aussichten auf ein Weiterkommen in der Europa-League-Gruppe J war diese Niederlage "ein Riesenrückschlag". Dennoch erklärte der 45-Jährige, dass er die Gruppe nicht aufgeben wolle.

Christoph Kramer: "Manchmal ist es eine Willens- und Kopfsache"

Aus Sicht von Christoph Kramer, der 90 Minuten auf dem Platz stand, war es "einfach schwer, das Ding durchzuziehen, wenn du schnell 2:0 zurückliegst". Manchmal sei es bei so einem Rückstand auch eine Willens- und Kopfsache.

Schon in der 13. Minute brachte der israelische Torjäger Weissman Wolfsberg in Führung, als er nach einem abgefälschten Schuss von Romano Schmid am schnellsten reagierte. Florian Neuhaus war bei dieser Aktion wie auch beim zweiten Gegentreffer nicht auf der Höhe, als er Leitgeb nach Freistoß von Ex-Zweitligaprofi Michael Liendl frei einköpfen ließ. Die Österreicher waren auch sonst aggressiver, leidenschaftlicher und engagierter. So wurde Ritzmaier beim dritten Treffer überhaupt nicht attackiert, als er zunächst noch an Sommer scheiterte und im Nachschuss dann traf.

Zur zweiten Halbzeit musste der schwache Neuhaus für Breel Embolo weichen. Mit dem in dieser Saison bislang so stark aufspielenden Ex-Schalker kam es aber auch nicht zur Aufholjagd. Alassane Plea vergab eine Großchance (60.) - das war's. Stattdessen traf auf der Gegenseite noch einmal Leitgeb per Kopf und sorgte dafür, dass viele Borussia-Fans aus dem Stadion flüchteten.

