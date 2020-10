Gladbach-Manager Max Eberl reagiert auf Hammer-Gegner Real Madrid und Inter: "Ein geiles Los"

Sportdirektor Max Eberl von Borussia Mönchengladbach hat mit Begeisterung auf die Gruppenauslosung zur Champions League reagierte. Diese hatte der Borussia in der Gruppe B neben dem ukrainischen Vertreter Schachtjor Donezk mit Real Madrid und Inter Mailand zwei Schwergewichte des europäischen Fußballs beschert. Für Eberl kein Problem. "Das ist ein geiles Los" , meinte Eberl in einer ersten Reaktion beim TV-Sender Sky: "Wir sind in der Champions League vertreten. Da kann man nicht erwarten, dass man irgendwelches Fallobst bekommt, sondern die Crème de la Crème Europas. Darauf freuen wir uns jetzt."

Eberl hofft: "Im besten Fall in Europa überwintern"

Bei ihren ersten beiden Teilnahmen in der Königsklasse hatten die Gladbacher den Sprung ins Achtelfinale verpasst. Beim Debüt 2016/2016 war gegen Manchester City, den FC Sevilla und Juventus Turin als Gruppenvierter zur Winterpause bereits Schluss auf der europäischen Bühne. Ein Jahr später schafften es die "Fohlen" in einer Gruppe mit City, dem FC Barcelona und Celtic Glasgow immerhin auf Rang drei - und damit in die Zwischenrunde der Europa League. "Die logische Reihenfolge wäre, wir werden jetzt Zweiter. Das ist sehr ambitioniert, das weiß ich", sagte Eberl. Er hoffe, dass die Borussia "im besten Fall in Europa überwintern" werde. Mindestens der dritte Platz soll es also auch diesmal werden.