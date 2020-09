Gladbach-Manager Eberl verteidigt Stadion-Auslastung von 20 Prozent: "Du zahlst ein auf die Normalität"

Sportdirektor Max Eberl von Borussia Mönchengladbach hat die schrittweise Fan-Rückkehr in die Bundesliga-Stadien mit einer Auslastung von zunächst 20 Prozent der Kapazität vehement verteidigt. "Es nützt uns nichts, wenn wir 30.000 Zuschauer zulassen, danach einen Riesen-Hotspot haben und alles wieder dicht machen", sagte Eberl am Sonntag im "Doppelpass" bei Sport1 mit Blick auf das Risiko eines möglichen Anstiegs der Infektionszahlen bei einer höheren Auslastung der Arenen. Vielmehr habe er sich über die Teil-Zulassung von Fans, die in dieser Form erst in der vergangenen Woche mit der bundesweit einheitlichen Regelung von den Bundesländern ermöglicht worden war, gefreut. "Das ist auch ein Zeichen dafür, dass es uns gut geht und wir wieder zurückkommen in die Normalität, die wir alle so geliebt haben", ergänzte Eberl.

Eberl warnt: "Dann haben wir ganz andere Probleme als den Fußball..."

Auf die Nachfrage aus der Talk-Runde, was passiere, wenn es mit der Rückkehr von (noch mehr) Zuschauern nicht klappen sollte, reagierte der Gladbacher Manager, der in der Sendung auch die Transfer-Strategie der "Fohlen" erläuterte, mit deutlichen Worten. "Wenn es nicht funktionieren sollte, haben wir in der Gesellschaft ganz andere Probleme als den Fußball. Denn dann heißt das, dass das Pandemiegeschehen wieder größer geworden ist. Dann kommt der Fußball an zweiter, dritter, vierter, fünfter Stelle", unterstrich Eberl: "Wir können nicht einfach wieder alles öffnen, das Risiko ist viel zu groß."