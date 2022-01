Kommentar zum Rücktritt des Gladbach-Managers: Der Abschied von Max Eberl aus dem Fußball verdient Respekt

Höher, schneller, weiter. Dazu noch ein wenig Kritik an allem und jedem. All das, was unseren Alltag mehr und mehr bestimmt, ist Max Eberl zu viel geworden. Der 48-Jährige verlässt Borussia Mönchengladbach, um sich seiner Gesundheit zu widmen. Man kann ihm für seine offenen Worte und seinen Schritt nur Respekt aussprechen. Wer laut oder auch nur im Stillen meint, Eberl lässt seinen Verein im Stich oder müsse den ohrenbetäubenden Trubel wegen seines bislang sicher gut dotierten Vertrages aushalten, hat nichts verstanden. Es ist richtig auszusteigen, solange es Körper und Geist noch zulassen. Ohne Wenn, ohne Aber, ohne Kompromisse. Mentale Stärke ist kein Selbstzweck. Menschen sollten Menschen bleiben.

