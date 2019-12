Gladbach-Manager Eberl warnt vor Wettbieten um TV-Rechte: "Wenn du zu gierig bist, verschluckst du dich"

"Als Fan will ich wissen, wo ich meine Spiele im Fernsehen sehen kann. Wenn das nicht mehr gegeben ist, weil es vier, fünf Anbieter gibt, kann das nicht gut sein", kritisierte Eberl im Interview mit der Bild und erklärte: "Ich würde mir da eine größere Stabilität bei Champions League und Europa League wünschen, so wie es die DFL in den letzten Jahren in der Bundesliga geschafft hat." Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Champions League ab 2021 nicht mehr hauptsächlich bei Sky zu sehen ist, sondern von DAZN und Amazon übertragen wird. Die Rechte an der Europa League liegen in der aktuellen Saison bei DAZN und Nitro.