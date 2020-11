Sportdirektor Max Eberl zu Corona-Folgen: Gladbach "mit einem oder zwei blauen Augen"

Für Sportdirektor Max Eberl steht fest, dass Borussia Mönchengladbach die Coronavirus-Krise wirtschaftlich überstehen wird. "Wir kommen mit einem oder zwei blauen Augen heraus, aber wir kommen heraus", sagte Eberl am Sonntag in der Talk-Sendung "Sky 90" des TV-Senders Sky. Für die neuen Einschränkungen, die von der Bundesregierung in der vergangenen Woche beschlossen worden waren und von diesem Montag an gelten, äußerte Eberl losgelöst von der Situation des Profifußballs Verständnis. Der Fußball habe nach dem ersten Lockdown gezeigt, "wie stabil und diszipliniert er agiert", führte der Sportchef aus, fügte aber hinzu: "Am langen Ende sind wir leichtsinnig geworden. Wir haben damit das riskiert, was jetzt beschlossen werden musste."