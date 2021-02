Eberl erneuert Job-Garantie für Gladbach-Trainer Rose - Gespräche mit Nachfolge-Kandidaten bestätigt

Trotz des Wirbels um den anstehenden Wechsel von Marco Rose zu Borussia Dortmund und inzwischen vier Bundesliga-Spielen ohne Sieg in Serie hat Max Eberl die Job-Garantie für den in Teilen der Fanszene zunehmend umstrittenen Trainer erneuert. "Es gibt momentan keine Situation, in der ich mir vorstellen kann, dass Marco Rose die Saison nicht zu Ende macht", sagte der Manager von Borussia Mönchengladbach am Sonntag bei Sky90. Eberl bat die Anhänger um "Vertrauen" und betonte, dass er den Coach trotz dessen Vertragsausstiegs im kommenden Sommer weiterhin für einen "großartigen Trainer" halte, mit dem der Klub die Ziele in den kommenden Monaten erreichen werde. Anzeige

Eberl gab allerdings zu, dass sich das Miteinander mit Rose in den vergangenen Tagen "natürlich ein Stück weit anders" als zuvor dargestellt habe. Das Verhältnis sei aber "nicht negativ belegt" und auch zur Mannschaft "intakt". Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, dass es zwischen Team und Trainer zu einem Vertrauensbruch gekommen sei. Eberl wies dies entschieden zurück und betonte, dass sich die Mannschaft nach dem 1:2 am Samstag gegen den Tabellenvorletzten Mainz 05 allenfalls in einer "Ergebnis-Krise" befinden. Zweifel an Rose würden bei ihm selbst dann nicht aufkommen, wenn das knüppelharte Programm der kommenden Tage nicht erfolgreich bewältigt werden würde.

Am Mittwoch empfängt Gladbach den englischen Premier-League-Spitzenreiter Manchester City zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League. Drei Tage später geht es in der Bundesliga gegen RB Leipzig, bevor am 2. März dann das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Roses künftigen Klub BVB ansteht. Sollte danach die öffentliche Kritik an dem Trainer weiter wachsen, würde der Verein diese "Einschläge" nach Eberls Einschätzung ebenfalls verkraften und an der Zusammenarbeit festhalten. Im "Doppelpass" von Sport1 sagte Eberl über eine etwaige Trennung von Rose im Falle weiterer Misserfolge, er habe "nullkommanull Ansatz", über ein solches Szenario nachzudenken.