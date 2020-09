Gladbach-Boss Eberl erklärt Transferpolitik in Corona-Zeit: "Mannschaft gegenüber authentisch sein"

Borussia Mönchengladbach wird auch in Zukunft nicht auf Spielerverkäufe mit hohen Ablösesummen verzichten können, obwohl der Verein in diesem Sommer seine Leistungsträger – anders als in den Vorjahren – halten konnte. Das erklärte Sportdirektor Max Eberl am Sonntag in der Sendung "Doppelpass" bei Sport1. Das liege zum einen an den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie. "Auch wir haben in der Zeit seit März viele Löcher stopfen müssen, die diese Pandemie bei uns hervorgerufen hat", betonte Eberl, der darauf hinwies, dass die Champions-League-Teilnahme auch deshalb geholfen habe. Auf teure Zukäufe sei diesmal aber auch verzichtet worden, weil die Mannschaft angesichts der Corona-Krise auf Teile ihres Gehalts verzichtet habe. "Da muss ich gegenüber der Mannschaft authentisch sein", begründete Eberl den Verzicht auf größere Investitionen.