"Typ mit richtig großen Eiern": So reagieren Spieler und Klubs auf den Rücktritt von Gladbach-Manager Eberl

Das Ende der 23 Jahre langen Ära von Max Eberl bei Borussia Mönchengladbach kam einem Hilferuf gleich. Kein neuer Verein, kein Corona-Frust, kein sportlicher Niedergang seines in Abstiegsnot geratenen Herzensklubs - das Fußballgeschäft habe ihn krank gemacht, begründete der 48 Jahre alte langjährige Sportchef der Borussia seinen sofortigen Abgang am Freitag. "Es war mir eine Ehre, hier zu arbeiten", sagte Eberl mit Tränen in den Augen, fiel zunächst Vize-Präsident Rainer Bonhof um den Hals und umarmte dann weitere langjährige Mitarbeiter. "Ich beende etwas, was mein Leben war."

