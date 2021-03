Gladbach-Boss Max Eberl über die Trainersuche und den Fan-Frust um Rose: "Ich kann sie verstehen, weil ..."

Der aktuelle Trainer, Marco Rose, wechselt nach dieser Saison zum Bundesliga-Konkurrenten Borussia Dortmund. Seit Bekanntgabe des Wechsels steckt Mönchengladbach in einer Krise, hat keinen Punkt mehr geholt und sechsmal in Folge verloren - zuletzt gab es am Freitagabend eine 1:3-Niederlage beim FC Augsburg inklusive eines verschossenen Elfmeters von Lars Stindl zu sehen. Von einer frühzeitigen Trennung wollte Eberl aber weiterhin nichts wissen. „Ich sehe eine Mannschaft, die alles gibt, einen Trainer, der alles gibt - und das ist das, was ich zu bewerten habe.“