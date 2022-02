Berichte: Rouven Schröder bleibt Sportdirektor bei Schalke 04 – Eberl-Nachfolge in Gladbach vom Tisch

Schröder hatte erst am 1. Juni 2021 den Posten des Sportdirektors bei Schalke übernommen und den Kaderumbruch des Revierklubs nach dem Abstieg in die Zweitklassigkeit begleitet. Diesen Weg will er nun offenbar fortführen. Damit ist der 46-Jährige bereits der zweite Kandidat, der ein Engagement bei den "Fohlen" ausschließt. Auch Dieter Hecking, Sportvorstand beim 1. FC Nürnberg, hatte ein vorzeitiges Endes seines Vertrags zugunsten der Gladbach zuletzt ausgeschlossen. "Es gibt keine Gespräche mit Gladbach. Ich bin Vorstand in Nürnberg und kein Trainer, der auf gepackten Koffern sitzt. Der Vertrag bis 2023 ist für mich bindend", sagte Hecking gegenüber der Bild.