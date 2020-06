Ausraster von Max Eberl: Deshalb sah der Gladbach-Sportdirektor gegen den SC Freiburg die Rote Karte

An Max Eberl zeigte sich all der Frust von Borussia Mönchengladbach. Der Sportchef schimpfte, er regte sich über den Platzverweis für Alassane Plea auf - und das nicht mehr in einem angemessenen Rahmen, wie das Schiedsrichter-Gespann entschied. Referee Markus Schmidt kam an die Seitenlinie auf den 46-Jährigen zu und zückte Rot. Laut Bild schrie Eberl: "Das ist doch ein schlechter Witz!“ Dem Vierten Offiziellen gegenüber soll er zudem entgegnet haben: "Du redest nur Scheiße hier!“

An der 0:1-Niederlage der Borussia beim SC Freiburg änderte der Wut-Ausbruch von Eberl nichts mehr. Der ungewöhnliche Verweis aus dem Stadion-Innenraum belegt aber, wie sehr der Wille, sich für die Champions League zu qualifizieren, an den Nerven zerrt.