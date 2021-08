Gladbach-Manager Max Eberl schimpft über PSG & Co.: "Denen ist Corona scheißegal"

Sportdirektor Max Eberl ist trotz nur weniger Transferaktivitäten im Sommer "sehr zufrieden" mit dem Kader von Borussia Mönchengladbach. Nach dem Frust über Platz acht in der Vorsaison der Bundesliga sei der Klub "mit allen Spielern im Gespräch" gewesen, sagte der 47-Jährige am Freitag vor dem Auftaktspiel gegen Bayern München bei DAZN. Die zahlreichen Spekulationen um mögliche Wechsel hätten ihn nicht beunruhigt, versicherte Eberl. "Der Markt ist nicht so einfach und Gladbach ist ein geiler Klub", betonte der Ex-Profi.

