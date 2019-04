Nach Dieter Hecking nun Max Eberl: Gladbach-Manager bricht TV-Interview ab

Zum zweiten Mal binnen zwei Wochen hat ein Verantwortlicher von Borussia Mönchengladbach ein Sky-Interview vor laufender TV-Kamera abgebrochen. Nachdem Trainer Dieter Hecking seinen Gesprächspartner Marcus Lindemann im Anschluss an das 1:1 gegen Werder Bremen Anfang April hatte stehen lassen , reagierte Manager Max Eberl nach dem 1:2 gegen RB Leipzig am Samstag nun ähnlich.

Auslöser: Reporter Ecki Heuser hatte erklärt, dass es bei der Borussia nach seinem Kenntnisstand unterschiedliche Meinungen über die für das Saisonende beschlossene Trennung von Hecking gebe, Eberl verneinte dies. Dann forderte er den Journalisten auf, die Personen zu benennen, auf die sich die Behauptung stütze. Dies wiederum wies Heuser zurück. Nachdem sich das Hin und Her wiederholte, lächelte Eberl, machte kehrt und verschwand in Richtung Kabine. Dem Express erklärte der Manager später: "Meine Gegenfrage ist nicht beantwortet worden. Das fand ich nicht in Ordnung."