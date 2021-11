Die Kritik von Florian Neuhaus war das große Diskussionsthema bei Borussia Mönchengladbach nach dem letzten Bundesliga-Spieltag. Nachdem der Nationalspieler auch beim 1:1 gegen Mainz 05 erneut nur als Joker ins Spiel kam, hatte er am DAZN-Mikro seinem Ärger über die aktuelle Reservistenrolle Luft gemacht und dem Klub mangelnde Rückendeckung vorgeworfen. Anzeige

Sportdirektor Max Eberl reagierte nun in einem Interview mit dem Fan-Portal Gladbach Live auf die Aussagen des 24-Jährigen und versuchte zu relativieren: "Flo bekommt bei uns jegliche Rückendeckung, wie alle anderen Spieler übrigens auch. Es wird keiner bevorzugt." Dennoch stelle der Boss auch klar: "Der Verein Borussia Mönchengladbach steht über allem. Wir haben hier ein Leistungsprinzip." Natürlich habe er sich gefreut, "dass Flo dieses Tor in Mainz gemacht hat und Kampfgeist in sich spürt. Das nehme ich aus dieser Aussage wahr. Alles andere kann ich einordnen. Es ist auch das gute Recht eines Spielers, mal enttäuscht zu sein."

Eberl kündigte an, nach der Länderspielpause das Gespräch mit Neuhaus suchen zu wollen und erklärte: "Für mich ist das kein großes Thema. Es kann aus der Emotion heraus auch mal etwas rausrutschen." Dennoch wies Eberl wiederholt auf das Leistungsprinzip bei der Fohlenelf hin: "Bei uns geht es nicht um Namen, sondern dem Trainer geht es darum, welche elf Spieler passen am besten auf den Platz, um das Spiel zu gewinnen, um diese Entwicklung, die wir haben, wieder voranzutreiben. Der Trainer stellt auf, ohne Rücksicht auf Namen zu nehmen." Jeder Spieler habe die Möglichkeit, sich im Training und bei Einsätzen wieder in Position zu bringen.

Auch Trainer Adi Hütter hatte angekündigt, mit Neuhaus über seinen Situation sprechen zu wollen: "Natürlich muss er ruhig bleiben und trainieren, es wird ihm auch nichts anderes übrig bleiben", sagte der Coach der Westdeutschen Zeitung. Aber man könne schon darüber diskutieren, was er gesagt hat. "Was heißt das denn? Wen hat er gemeint? Solche Sachen gehören aber dazu, wir werden das intern besprechen, wenn er wieder zurückkommt."

Neuhaus habe eine starke Entwicklung genommen in den vergangenen Jahren, so Eberl weiter. "Jetzt hat er eben eine kleine Delle – und es sind auch andere Spieler da, die sofort in die Bresche springen und zum Mannschafterfolg beitragen", bemerkte Eberl: "Es gibt keine Entwicklung, bei keinem Menschen, die immer nur nach oben geht." Trotz des Frusts ist sich der Sportdirektor sicher, dass Neuhaus "mit seiner Qualität und Wichtigkeit uns wieder helfen wird, erfolgreich zu sein."

Winter-Wechsel von Ginter und Zakaria nicht ausgeschlossen Spekulationen über einen Abgang der beiden Leistungsträger Matthias Ginther und Denis Zakaria bereits in der Winterpause wollte Eberl derweil nicht kategorisch zurückgewiesen. "Ich kann in Zeiten von Corona nichts ausschließen", sagte er. Die Verträge des deutschen und Schweizer Nationalspielers laufen zum Saisonende auf. "Unsere Intention, unsere klare Aussage ist, dass wir gerne mit diesen beiden Spielern verlängern würden", kommentierte Eberl und sieht sich in den Verhandlungen "nicht chancenlos".



Die unglückliche Situation, dass beide Stammkräfte im kommenden Sommer ablösefrei wechseln könnten, habe sich durch die Corona-Krise ergeben. "Es hat sich im Sommer 2021 bei beiden Spielern aus den unterschiedlichsten Gründen nichts ergeben. Die ganze Konstellation auf dem Transfermarkt hat sich geändert. Vor Corona wäre bei einem Denis Zakaria nicht die Frage gewesen, ob er geht, sondern wohin geht er. Es haben aber nicht mehr alle diese Mittel", so Eberl.

Auf einen möglichen Verlust von Ginter und Zakaria werde der Klub umgehend reagieren: "Dann ist das eine Situation, dass wir fünf Jahre lang großartige Spieler bei uns gehabt haben, die uns letztendlich ablösefrei verlassen. In diesem Fall müssen wir wiederum anderwärtig agieren. Wir haben einen Florian Neuhaus oder Joe Scally auch ablösefrei bekommen. Ablösefreie Spieler wird es wieder mehr auf dem Markt geben aus meiner Sicht."