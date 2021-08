"Und damit ist auch gut": Max Hoff beendet internationale Karriere nach Olympia-Silber im Kajak-Zweier

Max Hoff ist ein Bär von einem Mann. 1,98 Meter groß, breites Kreuz, kräftige Oberarme. Doch jetzt steht er nach dem heißen Kajakrennen in der Hitze von Tokio und muss sich immer wieder die Tränen aus den Augen wischen. Am Bootssteg hatte er kurz zuvor seinen Partner Jacob Schopf lange und innig umarmt, auch die siegreichen Australier Jean van der Westhuyzen und Thomas Green klatschten mit ihm ab und herzten ihn. Anzeige

Es war nicht die Enttäuschung, der Trost über das verpasste Gold, die drei Zehntel, die wenigen Zentimeter, die gefehlt hatten. Es war das Wissen, dass es das jetzt war. Der Essener legt sein Paddel aus der Hand. "Für mich war das sehr emotional. Viele haben wohl gedacht, ich freue mich nicht über die Medaille, aber es war alles so viel, was da zusammenkam. Die Arbeit, die da drinsteckt, und dass es der letzte richtig große Auftritt war. Das ist dann schwer manchmal, das alles zu verarbeiten." 1994 hatte er in Siegburg das Paddeln erlernt – in Tokio verkündete er das Ende seiner internationalen Karriere. "Ich bin jetzt 38 Jahre, habe in jedem Boot eine Medaille gewonnen und damit ist auch gut."

Startschuss für das Duo vor zwei Jahren Vor zwei Jahren waren Hoff und Schopf in den pinkfarbenen Zweier gestiegen. Hoff, 38, zwei Masterabschlüsse in Betriebswirtschaftslehre und Biologie. Schopf, 22, Sportsoldat. Als "Generationenboot" wurden sie gefeiert. Als Schopf 2007 mit dem Kanusport begann, war Hoff schon Wildwasser-Weltmeister und stieg gerade in den Kanurennsport um. 2012 holte er Olympiabronze, vier Jahre später mit dem Vierer Gold. Sieben WM-Titel kommen noch hinzu.

Doch würde das gut gehen? Der Routinier und der Jungspund? Es ging gut. Gleich im ersten Jahr wurden sie Weltmeister, Weltcupsieger – und dann kam Corona. Hoff wollte eigentlich schon aufhören, eine Stelle in einem Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel antreten. Doch er wollte Schopf auch nicht hängen lassen. Und jetzt belohnten sie sich mit Silber. "Wir hatten von Gold geträumt, aber wir sind mit Silber total happy", sagt Hoff.

Sebastian Brendel und Tim Hecker holen Bronze im Canadier-Zweier Auch deshalb, weil er nicht vergessen hatte, dass er in diesem Jahr schwer in Tritt gekommen war, sie sich das Tokio-Ticket erst spät im Mai sichern konnten. Nach Bronze durch Sebastian Brendel/Tim Hecker im Canadier-Zweier war es die zweite Medaille für den Deutschen Kanuverband in Tokio. Am Samstag sollen weitere folgen, durch Brendel und Hecker im Canadier-Einer sowie die beiden Kajak-Vierer.

Für Hoff/Schopf ist Schluss. "Wenn es am schönsten ist", wie Schopf sagt, trennen sich ihre Wege. Ironman, Wildwasserpaddeln, Kanu – Hoff will abseits des Leistungssports weiterhin Spaß haben. "Ich bin sportverrückt, liebe das Paddeln, aber ich muss jetzt erst mal schauen, dass ich mein Geld anders verdiene." Und: Er will sich auch mehr Zeit für seine Freundin nehmen, die Doppelviererruderin Frieda Hämmerling.