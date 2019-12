Natürlich ist es schön, als gesetzter Spieler ins Turnier zu gehen. Aber mich interessiert nicht, wer bei meinem ersten Auftritt mein Gegner sein wird. Ich würde es Gabriel wünschen, dass er es schafft. Er muss am Mittwoch aber erst einmal gegen Benito van den Pas bestehen, was nicht einfach ist.

Noch immer gilt Max Hopp als die größte deutsche Darts-Hoffnung. Im Alter von 23 Jahren startet er nun schon zum siebten Mal bei der WM in London (live bei DAZN und Sport1). Das beste Ergebnis des Hessen dort war der Einzug in die 3. Runde im Vorjahr.

Aus deutscher Sicht wäre es toll, keine Frage, aber ich muss es aus nüchterner Spieler-Perspektive betrachten: Sollte Gabriel verlieren, bekomme ich es eben mit van de Pas zu tun, der sehr stark ist. Es erwarten mich so oder so gute Gegner. Ich schaue aber vor allem auf mich, letztlich entscheidend ist meine eigene Performance.

Sie haben in diesem Jahr einen 119er-Average gespielt, also über eine ganze Partie mit drei Pfeilen einen Schnitt von 119 Punkten erreicht – das schaffte zuvor kein Deutscher. Inwiefern hat eine solche Glanzleistung nun Einfluss auf Ihre Erwartungen?

Ich habe gesehen, dass ich das leisten kann. Wie angesprochen muss ich meine Konzentration dafür voll auf mich lenken. Ich kann mich mit den Besten messen. Und wenn meine Leistung stimmt, dann müssen sich meine Gegner auch vor mir fürchten.

*Welche Ziele haben Sie für die Zukunft noch? *

Auf jeden Fall – das habe ich schon mehrfach gesagt – will ich irgendwann in meiner hoffentlich noch langen Karriere den Weltmeistertitel holen. Dieses langfristige Ziel habe ich mir gesteckt, weil es das Größte ist, was man erreichen kann. In diesem Jahr gilt es, von Satz zu Satz zu schauen und den Druck in den Spielen möglichst gering zu halten.