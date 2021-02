Union-Stürmer Max Kruse nennt Zeitpunkt seines Comebacks: "Bin heiß und habe richtig Bock"

Max Kruse hat nach langer Verletzungspause sein Comeback für das übernächste Bundesliga-Spiel am 20. Februar beim SC Freiburg in Aussicht gestellt. "Ja, es sieht gut aus, die Strukturen sind fast zusammen", erklärte der Stürmer von Union Berlin bei Instagram: „"Ich bin auf einem sehr, sehr guten Weg." Kruse hatte sich Anfang Dezember im Derby bei Hertha BSC (1:3) einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen. Inzwischen konnte der 32 Jahre alte Offensivakteur wieder Teile des Mannschaftstrainings bestreiten. Zu einem Einsatz am Samstag im Heimspiel der Unioner gegen Schalke 04 reiche es aber noch nicht, verriet Kruse.

