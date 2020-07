Max Kruse vor Comeback bei Werder Bremen? Klub denkt offenbar über Rückholaktion nach

Der frühere Nationalstürmer Max Kruse würde nach seiner Kündigung beim türkischen Klub Fenerbahce Istanbul gerne in die Bundesliga zurückkehren. "Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich meine Zukunft in der Bundesliga sehen", sagte der 32-Jährige Ende Juni im TV-Talk Sky 90. Laut DeichStube beschäftigt sich Werder Bremen eine Rückholaktion des Angreifers. Der Klub habe aber noch keine Entscheidung getroffen.

Auf die Frage, ob sich die Fans Hoffnung auf eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub Bremen machen dürften, sagte Kruse zuletzt noch: "Ich würde nie etwas ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht die größte." Kruse sei für "vieles offen". Bei seinem Wechsel zu Fenerbahce vor einem Jahr habe er durchaus "aufs Portemonnaie geguckt und wollte nochmal ein bisschen was verdienen, aber jetzt sind mir andere Dinge wichtig", sagte der Ex-Nationalspieler - und mit einem Schmunzeln: "Ich glaube, dass ich für fast alle Klubs in der Bundesliga bezahlbar bin." Für eine Rückkehr nach Bremen müsse Kruse laut Deichstube auf viel Gehalt verzichten.

Nach dem Verbleib in der Bundesliga muss Werder nun teure Kaufverpflichtungen für die bislang nur ausgeliehenen Ömer Toprak, Leonardo Bittencourt und im Falle des erneuten Nicht-Abstiegs 2021 auch Davie Selke eingehen. Das bindet allein in diesem Sommer einen zweistelligen Millionenbetrag, ohne dass der Kader dadurch nur einen Deut jünger, schneller und auch widerstandsfähiger geworden wäre. Immerhin wäre Kruse nach seiner kurzen Zeit in Istanbul ablösefrei.