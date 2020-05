Max Kruse kritisiert DFL-Konzept: "Lasst diesen Quatsch weg" - Bundesliga-Neustart "schmaler Grat"

Mit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga am Wochenende wurde vor allem die Frage beantwortet, ob die Spieler, Trainer und Verantwortlichen die Hygiene-Bestimmungen auch einhalten würden. Weitestgehend klappte alles - für Unmut sorgten vor allem einmal mehr die Profis von Hertha BSC, die nach ihren Toren nicht auf Körperkontakt verzichteten, sich munter abklatschten und in den Armen lagen. Max Kruse, der in der Bundesliga auf insgesamt 250 Spiele für fünf Vereine kommt, fand im Instagram-Live-Gespräch mit Jochen Breyer am Montagabend kritische Worte zum DFL-Konzept.