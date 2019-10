Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic bestätigt Angebot für Ex-Werder-Star Max Kruse

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic hat in einem Interview mit dem Weser-Kurier Verhandlungen mit Stürmer Max Kruse im vergangenen Sommer bestätigt. "Wir waren frühzeitig dran, ich hatte einige Male mit dem Berater von Max Kontakt. Wir haben ihm auch ein Angebot gemacht und hätten ihn sehr gerne bei uns gesehen . Er hat sich dann für Istanbul entschieden und gegen die anderen Offerten“, erklärte Bobic.

Am Sonntag treffen die Hessen auf Kruses Ex-Klub Werder Bremen. In der vergangenen Saison war der 31-Jährige mit elf Treffern noch Top-Torjäger der Hanseaten gewesen, konnte sich mit den Bremern aber nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. "Werder funktioniert auch ohne Max", mahnte Bobic jedoch. Neuzugang Niclas Füllkrug erzielte in den ersten sechs Bundesliga-Spielen der neuen Saison bereits zwei Tore, Yuya Osako kommt auf drei Treffer.