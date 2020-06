Max Kruse erklärt Kündigung bei Fenerbahce Istanbul: "Sah mich dazu gezwungen"

Jetzt erklärt sich Max Kruse: Am Donnerstag wurde bekannt, dass der ehemalige deutsche Nationalspieler seinen Vertrag bei Fenerbahce Istanbul einseitig gekündigt hat. In einem offenen "Brief an die Fans" meldete sich Kruse nun via Instagram zu Wort. Darin behauptet der Ex-Werder-Kapitän, dass er "zu diesem Schritt gezwungen" wurde, da ihm der türkische Erstligist "seit Februar 2020 nahezu mein volles Gehalt nicht bezahlt hatte. Die seit Februar bestehenden Rückstände wurden zu einem erheblichen Teil bis heute nicht ausgeglichen", schrieb der 32-Jährige.

Fenerbahce kündigte noch am Donnerstagabend rechtliche Schritte gegen den ehemaligen deutschen Nationalspieler an. Der Hauptstadverein stellte in einer Stellungsnahme auf der Homepage fest, dass der Klub keinerlei Schulden gegenüber Kruse von vor der Coronavirus-Pandemie habe. Zwar gab der Verein zu, dass die Gehälter für den April und Mai einbehalten wurden, dies sei aber aufgrund der Coronavirus-Pandemie geschehen. Der Klub wollte laut Mitteilung mit Kruse über Gehaltskürzungen reden, der nahm das Gesprächsangebot allerdings nicht an. "Deshalb ist die Kündigung unfair und unbegründet", teilte Fenerbahce mit.

"Wir haben 28 Spieler, keiner hat uns Probleme bereitet. In der gesamten Liga ist uns kein derartiger Fall bekannt. Nur er hat so einen Schritt unternommen. Das ist wohl eine Sache des Charakters", kritisierte Vorstandsmitglied Alper Pirsen Kruse bei beIn Sports scharf. "Da hat er gepokert, aber riskant gehandelt."

Max Kruse bedauert Kündigung: "Werde diese Erfahrungen und Momente niemals vergessen"

Durch den gekündigten Vertrag wäre Kruse ablösefrei im Sommer zu haben. Eine Rückkehr in die Bundesliga ist durchaus vorstellbar, schließlich überzeugte der ehemalige Stürmer von Werder Bremen auch in der Süper Lig. In 20 Ligaspielen erzielte der ehemalige deutsche Nationalspieler sieben Treffer und bereitete weitere sieben Tore vor. Tabellarisch läuft sein Klub jedoch den Ansprüchen hinterher. Der Traditionsverein hat sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer Galatasaray und liegt nur auf dem siebten Rang. "Er wird sich mit einem anderen Klub einigen wollen, aber das wird für ihn und für den aufnehmenden Verein nicht einfach. Eventuell müsste der Verein dann eine Entschädigung zahlen. Kruse ist ab sofort ein Risiko-Spieler. Wir werden dies den Klubs dann auch mitteilen", sagte Pirsen.