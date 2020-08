Max Kruse erklärt Werder-Absage: "Wurde hochgepusht" – Union Berlin Favorit auf Transfer

Viele Fans hatten fest mit einer Rückkehr gerechnet - doch Max Kruse wird in der kommenden Saison nicht für Werder Bremen spielen. Am Mittwoch machte SVW-Sportchef Frank Baumann publik, dass der 32-jährige Ex-Kapitän nicht zurück an die Weser wechseln wird, wo er bereits von 2016 bis 2019 aktiv war. Der Angreifer seien "andere Dinge wichtiger als ein gewohntes Umfeld", sagte Baumann. "Er sucht die neue Herausforderung."

Nun erklärte sich der Spieler selbst auf Instagram - aus dem Urlaub im spanischen Marbella. "Ich habe von Anfang an gesagt, dass ein Wechsel zurück zu Werder eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit hat", sagte Kruse, der zuletzt bei Fenerbahce Istanbul aktiv war, seinen Vertrag bei den Türken jedoch im Frühjahr vorzeitig kündigte. Das wurde hochgepusht in den vergangenen Wochen, weil bekannt wurde, dass ich Kontakt zu Baumi und Flo (Baumann und Werder-Trainer Florian Kohfeldt, d. Red.) hatte." Zu seinen weiteren Plänen sagte der Ex-Nationalspieler nichts. Er hatte zuvor eine Bundesliga-Rückkehr in Aussicht gestellt.

Wie das Portal Deichstube berichtet, hat Union Berlin die besten Aktien im Werben um Kruse. Der Hauptstadtklub ist auf der Suche nach offensiven Verstärkungen - auch, weil der Verlust von Torjäger Sebastian Andersson droht, der in der vergangenen Saison mit zwölf Treffern Top-Torjäger der Eisernen war und bei diversen Klubs aus der Bundesliga und der Premier League auf dem Zettel stehen soll. Kruse wäre ein variabler Ersatz für den 29-Jährigen und könnte Unions Angriffsbemühungen auch aus einer Rolle als hängende Spitze unterstützen.

