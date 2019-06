Offiziell: Max Kruse wechselt zu Fenerbahce Istanbul - kurioses Gehalt für Ex-Werder-Kapitän

Max Kruse hat einen neuen Verein gefunden. Der ehemalige Kapitän des SV Werder Bremen wechselt zur neuen Saison in die Türkei und schließt sich dort Fenerbahce Istanbul an. Das bestätigte der 19-malige Meister am Freitag. Kruse unterschreibt einen Dreijahresvertrag, der ihn bis 2022 an Fener bindet. Der 31-Jährige hatte seinen auslaufenden Vertrag beim SVW nach drei Jahren nicht verlängert. Ein Verbleib in der Bundesliga scheiterte an finanziellen Fragen - Eintracht Frankfurt hatte ein Interesse an der Verpflichtung des Stürmers angemeldet.